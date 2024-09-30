Казахстанский гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по самбо

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Рядовой национальной гвардии МВД РК Еламан Койшыбаев стал бронзовым призером Кубка мира по самбо, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.
«По итогам второго дня Кубка мира, в индивидуальном зачете по спортивному самбо в весовой категории до 88 кг, рядовой Еламан Койшыбаев занял третье место и стал бронзовым призером турнира», — говорится в сообщении в понедельник.
Турнир проходил в Ереване, где
Как отметили в МВД, Еламан — постоянный участник международных соревнований, который ранее выигрывал Кубок мира в 2023 году в Сербии.