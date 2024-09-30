Суд арестовал недвижимость и деньги экс-чиновника Минобороны

По версии следствия, весной 2017-го Демчик получил взятку в четыре миллиона рублей за помощь одной из фирм в заключении госконтрактов на поставку различного имущества армии. В 2017—2018 годах с этой компанией подписали 26 договоров на сумму более 574 миллионов рублей.