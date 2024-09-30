Суд арестовал недвижимость и деньги экс-чиновника Минобороны

«Судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Демчика в виде загородного дома и трехкомнатной квартиры, а также денежных средств на общую сумму свыше 100 миллионов рублей», — указали в ведомстве.
В СК уточнили, что суд принял такое решение для обеспечения взыскания штрафа, если он будет в приговоре, других имущественных претензий или гражданского иска.
Демчика арестовали 6 августа, на тот момент он занимал должность замгендиректора ООО «Текстильная торговая компания» (группа компаний «Чайковский текстиль»). До апреля 2018 года он работал начальником вещевого управления Минобороны.
По версии следствия, весной 2017-го Демчик получил взятку в четыре миллиона рублей за помощь одной из фирм в заключении госконтрактов на поставку различного имущества армии. В 2017—2018 годах с этой компанией подписали 26 договоров на сумму более 574 миллионов рублей.
По данным ЕГРЮЛ, Демчик занял должность заместителя гендиректора ООО «Текстильная торговая компания» в конце 2020 года.