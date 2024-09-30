Устроивший поножовщину школьник освобожден от ответственности в Павлодаре

«Освободить от ответственности за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 24, пунктом 14 части 2 статьи 99 (покушение на убийство) Уголовного кодекса РК. После судебно-психологической экспертизы было установлено, что он страдает психическим заболеванием. Он признается виновным, но освобождается от ответственности. Применить в отношении подозреваемого принудительные меры лечения в психиатрическом стационаре общего типа», — сообщили в специализированном межрайонном уголовном суде Павлодарской области в понедельник.