В Казани женщина-водитель на иномарке сбила велосипедиста

В понедельник, 30 сентября, в Казани на перекрестке улиц Горького и Муштари 47-летняя водитель автомобиля «Шкода» сбила 38-летнего велосипедиста. Авария произошла, когда женщина совершала поворот налево, а мужчина пересекал дорогу на своем двухколесном транспорте в неположенном для этого месте и при этом не спешившись, сообщает ГИБДД Казани.
«В результате велосипедист получил травмы и был госпитализирован с места ДТП», — рассказали в Госавтоинспекции.
Что касается женщины на иномарке, то на нее завели административное дело за нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспорта, которое повлекло вред здоровью потерпевшего. Максимальное наказание за это — штраф до 5 000 рублей либо лишение водительских прав на срок от 1 года до 1,5 лет.