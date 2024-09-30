В Казани женщина-водитель на иномарке сбила велосипедиста

Что касается женщины на иномарке, то на нее завели административное дело за нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспорта, которое повлекло вред здоровью потерпевшего. Максимальное наказание за это — штраф до 5 000 рублей либо лишение водительских прав на срок от 1 года до 1,5 лет.