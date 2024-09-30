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Лесной пожар в Милютинском районе Ростовской области прошел уже 100 га

В Милютинском районе Ростовской области пожар охватил 100 га леса
Источник: Комсомольская правда

Пожар в Милютинском районе Ростовской области, вспыхнувший после падения БПЛА, достиг 100 га. Эта информация 29 сентября была опубликована Департаментом лесного хозяйства по ЮФО.

— Крупный лесной пожар на территории Селивановского лесничества распространился на площади 100 га, — говорится в сообщении.

Сколько прошел огонь к полудню 30 сентября, неизвестно. Официальных комментариев по ситуации пока не поступало.

Напомним, 29 сентября губернатор Василий Голубев информировал о возгорании на площади в 20 га. Немного позже глава региона сообщил о вводе режима ЧС в связи с возгоранием. Известно, что в хуторе Варламовка огнем оказались повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.