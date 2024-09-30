Лесной пожар в Милютинском районе Ростовской области прошел уже 100 га

Напомним, 29 сентября губернатор Василий Голубев информировал о возгорании на площади в 20 га. Немного позже глава региона сообщил о вводе режима ЧС в связи с возгоранием. Известно, что в хуторе Варламовка огнем оказались повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.