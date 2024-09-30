Почему цифры в квитанциях порой больше ожидаемых? Эксперты рассказали о начислении платы за отопление в Иркутской области

Казалось бы, отопительный сезон только начался, а вопросы, как будем платить за коммунальную услугу, уже возникают. Дело в том, что в этом году запуск системы не обошелся без некоторых вопросов. Так, например, в некоторых районах Иркутска батареи стали горячими лишь 24−25 сентября. На сетях до последнего велись работы.
Хотя и сейчас отдельные жалобы на то, что радиаторы в квартирах прохладные, все еще поступают. Вот почему горожане задаются вопросом о будущих платежах. Ведь суммы за отопление в расчетках за сентябрь однозначно появятся. На вопросы, которые так беспокоят жителей Иркутской области, во время прямого эфира в соцсетях ответили начальник отдела по формированию платы за коммунальные услуги Юлия Родионова и заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора Анастасия Киселева.
— Расчет платы за такую услугу, как отопление, регламентируется правилами предоставления услуг собственникам помещений, утвержденное постановлением правительства РФ, — поясняет заместитель руководителя службы государственного жилищного и строительного надзора Анастасия Киселева. — Порядок начисления платы предусмотрен двумя способами — в течение отопительного периода и в течение календарного года.
В городах и поселках, где действует первый вариант расчетов, если многоквартирный дом оборудован прибором учета, то начисление выполняется из его фактических показаний. Иными словами, сколько потратили, столько и заплатите. Если же таких счетчиков нет — в помощь норматив. Его устанавливает министерство жилищной политики энергетики Иркутской области. Однако здесь есть одно, но — сумма начислений за каждый месяц будет одинаковая, в том числе, в сентябре и в мае, несмотря на то, что они неполные. Вот и ответ на вопрос, почему, если батареи стали горячими лишь в 20-х числах сентября, цифры в квитанциях больше, чем ожидали.
Если же оплата происходит исходя из календарного года, то в домах, оборудованных прибором учета, сделают расчет исходя из среднемесячного объема потребления. Таким образом, в платежках этого года увидите суммы, сформированные исходя из среднемесячного объема по показаниям за прошлый год.
КСТАТИ.
Вопрос-ответ.
Во время эфира жители активно задавали вопросы. Вот самые популярные из них:
— Возможно, ли установить индивидуальные приборы учета на отопление?
— Существуют специальные критерии разработанные правительством РФ. Если дом старой постройки с вертикальными стояками отопления, то в таком случае установка индивидуальных приборов учета невозможна. Если же у вас горизонтальное, нужно обратиться в управляющую компанию за оценкой помещения на возможность установления прибора. Все дома новой постройки застройщики оснащают индивидуальными приборами учета.
— Когда должна производиться промывка системы отопления? Что делать, если систему включили, но батареи холодные?
— Промывка системы происходит ежегодно перед началом отопительного сезона и при любом ремонте сетей. Управляющая компания должна составить акт о проведении таких работ. В случае если батареи не нагреваются после подачи тепла, необходимо оставить заявку в управляющую организацию и провести диагностику. Часто бывает, что просто не полностью открыты запорные вентеля на батареях. В других случаях необходимо подумать о замене радиаторов.
— Если до сих пор нет отопления, нужно ли оплачивать этот период?
— Все зависит от того, оборудован дом прибором учета. Если да, оплачивать нужно с учетом его показаний, если же нет, — по установленному нормативу. Если при этом отопления реальности в квартире нет по каким-то причинам, но начисления уже есть, нужно составить акт опять же с помощью управляющей компании. На его основании следует требовать перерасчет за указанный период.