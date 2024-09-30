Почему цифры в квитанциях порой больше ожидаемых? Эксперты рассказали о начислении платы за отопление в Иркутской области

В городах и поселках, где действует первый вариант расчетов, если многоквартирный дом оборудован прибором учета, то начисление выполняется из его фактических показаний. Иными словами, сколько потратили, столько и заплатите. Если же таких счетчиков нет — в помощь норматив. Его устанавливает министерство жилищной политики энергетики Иркутской области. Однако здесь есть одно, но — сумма начислений за каждый месяц будет одинаковая, в том числе, в сентябре и в мае, несмотря на то, что они неполные. Вот и ответ на вопрос, почему, если батареи стали горячими лишь в 20-х числах сентября, цифры в квитанциях больше, чем ожидали.