Под Волгоградом у хутора Черкесовского горит 4 га степи

— Вызов на пульт диспетчера поступил в 11:09. Подразделения оперативно прибыли на место, работают. По предварительной информации, площадь пожара составляет 4 га, горит сухая растительность, — рассказали журналистам в ГУ МЧС России по Волгоградской области.