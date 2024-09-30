Олбани
+14°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом у хутора Черкесовского горит 4 га степи

30 сентября штормовой ветер вновь добавил работу экстренным службам.

В Новоаннинском районе Волгоградской области пожарные ликвидируют крупный ландшафтный пожар, подбирающийся к хутору Черкесовскому. Как сообщает ИА «Высота 102», пламенем оказалась объята территория площадью порядка 4 га.

— Вызов на пульт диспетчера поступил в 11:09. Подразделения оперативно прибыли на место, работают. По предварительной информации, площадь пожара составляет 4 га, горит сухая растительность, — рассказали журналистам в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по сообщению местных жителей, огонь бушует вблизи населённого пункта, а огромный столб дыма видно за несколько десятков километров.

пожары