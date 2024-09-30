Бастрыкин взял на контроль: в Ростове в детском саду травмировались два ребенка

«В сети Интернет сообщается, что 24 сентября текущего года из-за ненадлежащего содержания территории детского сада в городе Ростове-на-Дону во время прогулки двое воспитанников нашли использованные шприцы с иглами, играя с которыми получили телесные повреждения», — пишет источник.