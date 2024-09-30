Бастрыкин взял на контроль: в Ростове в детском саду травмировались два ребенка

«В сети Интернет сообщается, что 24 сентября текущего года из-за ненадлежащего содержания территории детского сада в городе Ростове-на-Дону во время прогулки двое воспитанников нашли использованные шприцы с иглами, играя с которыми получили телесные повреждения», — пишет источник.
Родители своевременно не были уведомлены об инциденте. Детям не оказали медицинскую помощь. В связи с возможностью возникновения инфекционных заболеваний пострадавшим требуется длительное наблюдение в больнице.
В СУ СК России по Ростовской области по данному факту организована процессуальная проверка.
«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Гаруновичу Хуаде представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.