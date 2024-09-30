В Уральске закончился газ на некоторых АГЗС

«У нас есть предельные цены на газ, в Уральске цена составляет Т70. Дороже этой цены продавать его не могут. Ситуация с очередями у АГЗС наблюдается в конце каждого квартала. Нужно отметить, что с каждым годом увеличивается число автомобилей на ГБО из-за низкой стоимости сжиженного газа. С первого октября мы полностью на переходим на газ от “Жаикмунай” с Рожковского месторождения, который закроет потребность региона в сжиженном автомобильном газе. Теперь поставок с Актобе и Атырау у нас не будет», — пояснил руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мирас Мулкай.