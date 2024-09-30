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В Уральске закончился газ на некоторых АГЗС

Уральск. 30 сентября. КазТАГ — В Уральске закончился газ на некоторых автомобильных газозаправочных станциях (АГЗС), сообщает «Мой Город». "Сегодня, 30 сентября, в Уральс…

Источник: КазТАГ

Уральск. 30 сентября. КазТАГ — В Уральске закончился газ на некоторых автомобильных газозаправочных станциях (АГЗС), сообщает «Мой Город».

«Сегодня, 30 сентября, в Уральске на некоторых газозаправочных станциях висят вывески, что “газа нет”, на других же наблюдаются очереди. Водители выражают свое недовольство по этому поводу», — говорится в сообщении.

В управлении энергетики ЗКО отметили, что отсутствия сжиженного газа нет, имеются ограничения по дешевому социальному газу.

«У нас есть предельные цены на газ, в Уральске цена составляет Т70. Дороже этой цены продавать его не могут. Ситуация с очередями у АГЗС наблюдается в конце каждого квартала. Нужно отметить, что с каждым годом увеличивается число автомобилей на ГБО из-за низкой стоимости сжиженного газа. С первого октября мы полностью на переходим на газ от “Жаикмунай” с Рожковского месторождения, который закроет потребность региона в сжиженном автомобильном газе. Теперь поставок с Актобе и Атырау у нас не будет», — пояснил руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мирас Мулкай.

По его словам, ежемесячная потребность региона составляет 4 тыс. тонн газа.

Ранее сообщалось, что в Уральске образовались очереди за газом.