Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сен — РИА Новости. Общая площадь лесного пожара в Милютинском районе Ростовской области выросла до 190 гектаров, сообщили в департаменте лесного хозяйства по Южному федеральному округу.
«Общая площадь лесного пожара на территории Селивановского лесничества увеличилась до 190 гектаров», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего к тушению лесного пожара привлечена группировка в количестве 159 человек и 54 единицы техники.
В воскресенье утром губернатор региона Василий Голубев сообщал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. К вечеру огонь охватил 100 гектаров, а в понедельник площадь пожара выросла до 170 гектаров. На территории Селивановского сельского поселения был введён режим ЧС.