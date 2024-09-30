Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 190 гектаров

В воскресенье утром губернатор региона Василий Голубев сообщал, что в Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар на площади 20 гектаров. К вечеру огонь охватил 100 гектаров, а в понедельник площадь пожара выросла до 170 гектаров. На территории Селивановского сельского поселения был введён режим ЧС.