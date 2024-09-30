В школе Нижнего Тагила ученики устроили бои без правил

Драка случилась в коридоре школы 27 сентября. По словам очевидцев, конфликт разгорелся между двумя учениками. Затем к ним присоединился третий. Он применил прием и перекинул одного из сверстников через спину. Затем было нанесено еще несколько ударов ногой. Пострадавший ударился головой о скамейку и чуть не потерял сознание. Подробности инцидента рассказали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».