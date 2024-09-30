Олбани
+14°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе Нижнего Тагила ученики устроили бои без правил

В Нижнем Тагиле в школе № 80 подрались ученики.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле подростки устроили бои без правил в школе № 80. Прокуратура начала проверку после инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ведомства.

Драка случилась в коридоре школы 27 сентября. По словам очевидцев, конфликт разгорелся между двумя учениками. Затем к ним присоединился третий. Он применил прием и перекинул одного из сверстников через спину. Затем было нанесено еще несколько ударов ногой. Пострадавший ударился головой о скамейку и чуть не потерял сознание. Подробности инцидента рассказали в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

— Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Представители ведомства опросят сотрудников учреждения и запросят документы из больницы для установления степени тяжести вреда здоровью. После проверки будут приняты меры реагирования.

Прокуратура