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В Новосибирске водитель «Хендай» сбил девочку на пешеходном переходе

ДТП произошло на улице Гоголя.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

30 сентября в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре».

— Примерно в 13 часов 15 минут водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «Хендай Элантра», двигался по улице Гоголя с правым поворотом со стороны улицы Комбинатская в сторону улицы Промкирпичная. У дома № 232 по улице Гоголя он совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.

В результате ДТП ребенка 2012 года рождения пришлось госпитализировать с травмами работникам скорой помощи.

На месте работает наряд ДПС. Специалистам предстоит установить обстоятельства происшествия.

Как сообщала КП-Новосибирск, 26 сентября в Октябрьском районе Новосибирска еще один водитель «Хендай» сбил девочку на пешеходном переходе.

Помимо этого, поздно вечером 24 сентября в Черепановском районе Новосибирской области кроссовер насмерть сбил мужчину на трассе.