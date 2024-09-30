В Новосибирске водитель «Хендай» сбил девочку на пешеходном переходе

30 сентября в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре».
— Примерно в 13 часов 15 минут водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «Хендай Элантра», двигался по улице Гоголя с правым поворотом со стороны улицы Комбинатская в сторону улицы Промкирпичная. У дома № 232 по улице Гоголя он совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщила Госавтоинспекция Новосибирской области.
В результате ДТП ребенка 2012 года рождения пришлось госпитализировать с травмами работникам скорой помощи.
На месте работает наряд ДПС. Специалистам предстоит установить обстоятельства происшествия.
Как сообщала КП-Новосибирск, 26 сентября в Октябрьском районе Новосибирска еще один водитель «Хендай» сбил девочку на пешеходном переходе.
Помимо этого, поздно вечером 24 сентября в Черепановском районе Новосибирской области кроссовер насмерть сбил мужчину на трассе.