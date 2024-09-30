Ветеринары лечат животных от заразного заболевания в Бурятии

— С хозяйств снимут карантин после выздоровления последнего больного животного и получения отрицательных результатов лабораторных исследований. Во время карантина запрещается ввозить и вывозить животных, пускать их к открытым водоёмам и пасти на пастбище, — рассказывают в пресс-службе управления.