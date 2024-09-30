Ветеринары лечат животных от заразного заболевания в Бурятии

В одно из улусов Селенгинского района Бурятии обнаружили вспышку лептоспироза. Это инфекционное, природно-очаговое заболевание, которое переносят грызуны. Об этом КП-Иркутск сообщили в управлении ветеринарии Республики Бурятия.
Всего заболело 11 лошадей и 16 крупнорогатых животных, их лечат антибиотиками. Также их изолировали от здорового скота и провели ветеринарно-санитарные мероприятия. 515 здоровых животных вакцинировали.
— С хозяйств снимут карантин после выздоровления последнего больного животного и получения отрицательных результатов лабораторных исследований. Во время карантина запрещается ввозить и вывозить животных, пускать их к открытым водоёмам и пасти на пастбище, — рассказывают в пресс-службе управления.
Заболевание заразное, но лечится антибиотиками. Помимо всего прочего им могут заразиться люди.
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