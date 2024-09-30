Три человека пойдут под суд в Ростове за сговор при закупке медоборудования

Известно, что подозреваемым в зависимости от роли и участия в серой сделке предъявили обвинения по статьям «Ограничение конкуренции» (п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ) и «Пособничество в ограничении конкуренции» (ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ). Слушания пройдут в Ленинском районном суде донской столицы.