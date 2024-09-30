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Три человека пойдут под суд в Ростове за сговор при закупке медоборудования

В Ростове-на-Дону предпринимателей будут судить за сговор при госзакупке.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону под суд пойдут трое участников закупки, подозреваемые в картельном сговоре при поставке медицинского оборудования во время пандемии. Обвинительное заключение по делу утвердили в прокуратуре региона.

По версии следствия, руководители юрлиц — 37-летний мужчина и 42-летняя женщина — в 2020 году «при содействии должностного лица муниципального учреждения» заключили ограничивающее конкуренцию соглашение, завысив цену контракта.

— Ущерб государству составил более 39 млн рублей, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Известно, что подозреваемым в зависимости от роли и участия в серой сделке предъявили обвинения по статьям «Ограничение конкуренции» (п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ) и «Пособничество в ограничении конкуренции» (ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ). Слушания пройдут в Ленинском районном суде донской столицы.