Жительнице Новосибирска дали 8 лет за убийство мужчины

— Обвиняемая находилась в квартире дома 48 по улице Котовского совместно с 50-летним потерпевшим, где между ними произошла словесная ссора. В ходе конфликта женщина приискала в квартире нож и нанесла им множественные удары в жизненно важные органы потерпевшего, от чего наступила его смерть, — сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.