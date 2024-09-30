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Жительнице Новосибирска дали 8 лет за убийство мужчины

Трагедии предшествовала ссора.

Ленинский районный суд рассмотрел дело 63-летней жительницы Новосибирска, которая расправилась со знакомым. Ее обвиняют по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Трагедия произошла в квартире на улице Котовского 1—2 июня.

— Обвиняемая находилась в квартире дома 48 по улице Котовского совместно с 50-летним потерпевшим, где между ними произошла словесная ссора. В ходе конфликта женщина приискала в квартире нож и нанесла им множественные удары в жизненно важные органы потерпевшего, от чего наступила его смерть, — сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.

После случившегося женщина скрылась. В результате суд приговорил ее к восьми годам колонии общего режима.

Ранее стало известно, что Барабинский районный суд вынес приговор двум новосибирцам, которые приобрели наркотики. Один из них спрятал запрещенные вещества в носках.