Величина прожиточного минимума снизилась в сентябре в Казахстане

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане за сентябрь, по сравнению с августом 2024 года, сократилась на 1,1%, сообщило бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПР) РК.