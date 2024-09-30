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Величина прожиточного минимума снизилась в сентябре в Казахстане

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане за сентябрь, по сравнению с августом 2024 года, сократилась на 1,1%, сооб…

Источник: КазТАГ

Астана. 30 сентября. КазТАГ — Валентина Владимирская. Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане за сентябрь, по сравнению с августом 2024 года, сократилась на 1,1%, сообщило бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПР) РК.

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, в сентябре 2024 года составила Т55 120», — следует из таблицы, размещенной БНС АСПР РК в понедельник.

Согласно статданным, относительно декабря 2023 года, величина прожиточного минимума выросла на 15,6%.

Напомним, в сентябре 2023 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, составляла Т52 806.