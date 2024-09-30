По Омску распространяются фейковые сообщения о терактах

В соцсетях и групповых мессенжерах появились сообщения о якобы готовящихся террористических актах в омских школах. В них ссылаются на некий закрытый телеграм-канал, в котором анонсированы нападения, которые якобы должны состояться сегодня, 30 сентября.
В омской полиции назвали эти сообщения злонамеренными фейками. Главная цель таких сообщений — посеять панику.
«В случае обнаружения подобных каналов или сообщений просим сохранять спокойствие и сразу сообщать в полицию, не лишним будет пожаловаться на подобный контент администрации социальной сети для его скорейшей блокировки», — рассказали в полиции.