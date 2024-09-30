Житель Сочи обманул 18 человек на 60 млн рублей

В Сочи осудили мужчину, обманувшего 18 человек на 60 млн рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Сочинец владел нежилым зданием. В 2018 году он передал постройку в залог банку. За это мужчина получил более 9 млн рублей кредита.
В 2020 году сочинец решил продать помещения в здании. При этом постройка все еще находилась в залоге у банка. Мужчина обманывал покупателей, утверждая, что сделка законна. Покупатели верили и отдавали от 1,5 млн до 6,8 млн рублей.
Но помещения мошенник так и не предоставил. Кроме того, он не погашал кредит. Суд признал мужчину виновным.
«Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Иски потерпевших подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводста. Судом сохранен арест, наложенный на имущество осужденного», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.