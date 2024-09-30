Площадь пожара в Сызранском районе увеличилась до 288 га

«Если бы вовремя были применены силы и средства, никакого распространения пожар не получил бы. Мы только к исходу первого дня узнали, что он возник еще 27 числа, а 28 сентября в соседней Ульяновской области 10 домов сгорело. Не дожидаясь вашего непосредственного решения, мы направили группировку, чтобы понимать, можем ли отстоять населенный пункт. Между тем минлесхоз нарастил свою группировку только к концу дня 28 числа. В этом отношении мы пожар упустили. К вечеру пожар из 44 квартала перешел уже на 58 гектаров», — констатировал Сергей Аникин.