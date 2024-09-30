«В ту ночь героем был каждый»: Под Ростовом на борьбу с лесным пожаром вышел весь хутор

— А как иначе? Огонь уже заходил на нашу улицу. Не буду скрывать, было страшно. У нас же дождя с мая не было. Представьте, какая опасность грозила нашим домам?! Лес — смешанный, на земле — сухая хвоя, которая горит как спички…