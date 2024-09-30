«В ту ночь героем был каждый»: Под Ростовом на борьбу с лесным пожаром вышел весь хутор

В Милютинском районе Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесного пожара. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев, огонь вспыхнул на территории лесничества в Селивановском сельском поселении посла падения беспилотного летательного аппарата.
«В ДОМАХ ОСТАВАЛИСЬ ТОЛЬКО ДЕТИ».
В администрации сельского поселения рассказали, что когда пламя, подгоняемое ветром, пошло на хутор Варламовка, все люди вышли на борьбу с ним.
— Никто не спал в ту ночь. В домах оставались, наверное, только дети. Мужчины и женщины, молодые и пожилые, — все выстроились в ряд у кромки леса, плечом к плечу встречая пламя, — говорят в сельском поселении.
На помощь жителям Варламовки приехали их соседи из двух близлежащих хуторов.
По меньшей мере, с лесным пожаром боролись сто человек, и это — не считая профессиональных спасателей.
— В ту ночь героем был каждый. Никто не остался равнодушным и не стал отсиживаться дома. Люди «вооружились» лопатами, граблями, вилами, — сказали в сельской администрации.
С помощью этих нехитрых инструментов хуторяне сбивали пламя и засыпали его землей, перекрывая огню доступ к кислороду. А местные фермеры и предприниматели пригнали тяжелую технику, кто-то — тракторы, кто-то — водовозки.
РАБОТА НАШЛАСЬ И ДЛЯ ПОДРОСТКОВ.
Местная детвора тоже не осталась в стороне. Подростки приносили взрослым воду, лопаты или грабли.
В бой с огнем пошла даже многодетная мама.
Как рассказала «Комсомольской правде-Ростов-на-Дону» жительница хутора Лариса Валерьевна Федорова, ее соседи — родители трех детей, отвезли ребят в соседнюю станицу к бабушке, а сами вернулись.
— А как иначе? Огонь уже заходил на нашу улицу. Не буду скрывать, было страшно. У нас же дождя с мая не было. Представьте, какая опасность грозила нашим домам?! Лес — смешанный, на земле — сухая хвоя, которая горит как спички…
Лариса Валерьевна — сотрудница администрации сельского поселения. Она с супругом — работником водоканала, тоже боролась с лесным пожаром, как и ее соседи.
— Мы все была как одна команда. А как иначе? Главное, что мы отстояли свой хутор.
ДОБРОВОЛЬЦЫ ПРОЧЕСЫВАЮТ ЛЕС.
Также в тушении огня задействовали вертолет. Площадь пожара, сообщил губернатор Василий Голубев, составила 20 гектаров.
Старания местных жителей и сотрудников МЧС не прошли даром. Огонь не уничтожил хутор. Сгорели только две постройки, в которых никто не жил.
Сегодня, в понедельник, 30 сентября, хуторяне создали бригады добровольцев, которые прочесывают лес в поисках очагов возгорания. И если такой находят, то участок зачищают.
По данным МЧС по Ростовской области накануне, 29 сентября, ландшафтный пожар вспыхнул также в Аксайском районе в хуторе Краснодворск. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Спасатели оперативно справились с пожаром. Погибших и пострадавших нет.