Экс-советника главы Дагестана осудили на 10 лет

В 2019 году в отношении Махачева было возбуждено уголовное дело. Ему предъявили обвинение по статье о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он скрылся от органов следствия за границей. В феврале 2020 года он был объявлен в розыск по каналам Интерпола, в ноябре 2023 года его задержали в Германии.