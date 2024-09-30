Экс-советника главы Дагестана осудили на 10 лет

«Приговором Бабушкинского районного суда города Москвы от 30.09.2024 Махачев Осман Абидович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 115 млн рублей и лишения права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления сроком на пять лет», — сказали в пресс-службе.
В 2019 году в отношении Махачева было возбуждено уголовное дело. Ему предъявили обвинение по статье о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он скрылся от органов следствия за границей. В феврале 2020 года он был объявлен в розыск по каналам Интерпола, в ноябре 2023 года его задержали в Германии.
По версии обвинения, в 2017 году Махачев, используя свое положение и связи, за 30 млн рублей согласился оказать содействие в назначении гражданина на должность главы Докузпаринского района Дагестана.