Погубившая в ДТП родных детей на трассе в Башкирии риэлтор выслушала приговор

Риэлтору из Екатеринбурга Дарье Рамазановой, устроившей смертельную аварию на трассе в Башкирии, огласили приговор. 27-летняя многодетная мать ехала по трассе Бирск — Сатка за рулем своей «Лады» вылетела на встречную полосу, где она врезалась в Nissan Tiida. В результате ДТП погибли ее трехлетний сын и пятилетняя дочь, выжить удалось лишь самой Дарье и двухлетнему малышу.