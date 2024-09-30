Погубившая в ДТП родных детей на трассе в Башкирии риэлтор выслушала приговор

Риэлтору из Екатеринбурга Дарье Рамазановой, устроившей смертельную аварию на трассе в Башкирии, огласили приговор. 27-летняя многодетная мать ехала по трассе Бирск — Сатка за рулем своей «Лады» вылетела на встречную полосу, где она врезалась в Nissan Tiida. В результате ДТП погибли ее трехлетний сын и пятилетняя дочь, выжить удалось лишь самой Дарье и двухлетнему малышу.
Как следует из материалов дела, дети погибли от тяжелых увечий. Так, мальчик скончался от «травматической ампутации мозга», а девочка умерла в результате диффузной травмы головного мозга.
Суд признал Дарью Рамазанову виновной и приговорил ее к 2,5 годам колонии-поселения, куда она отправится через 14 лет. Также женщине на два года запретили садиться за руль.
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