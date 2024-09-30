Катер застрял в камышах на реке Юг в Нижегородской области

Самостоятельно выбраться из западни у экипажа не вышло. На ситуацию отреагировали сотрудники ГИМС и представители службы судебных приставов, которые проводили совместное патрулирование реки Юг. Им удалось подойти максимально близко, зацепить катер веревкой и вытащить его. Никто не пострадал.