Катер застрял в камышах на реке Юг в Нижегородской области

Катер строительной организации застрял в камышах в Чкаловске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Самостоятельно выбраться из западни у экипажа не вышло. На ситуацию отреагировали сотрудники ГИМС и представители службы судебных приставов, которые проводили совместное патрулирование реки Юг. Им удалось подойти максимально близко, зацепить катер веревкой и вытащить его. Никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что 11 взрослых и 8 детей спасли с острова на Волге в Нижнем Новгороде.