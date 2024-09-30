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Катер застрял в камышах на реке Юг в Нижегородской области

Никто не пострадал.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Катер строительной организации застрял в камышах в Чкаловске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Самостоятельно выбраться из западни у экипажа не вышло. На ситуацию отреагировали сотрудники ГИМС и представители службы судебных приставов, которые проводили совместное патрулирование реки Юг. Им удалось подойти максимально близко, зацепить катер веревкой и вытащить его. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что 11 взрослых и 8 детей спасли с острова на Волге в Нижнем Новгороде.

МЧС