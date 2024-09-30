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Петербургский блогер-диггер Андрей Пыж вышел на свободу после трех лет колонии

Блогер из Петербурга Андрей Пыж, осужденный в 2021 году на пять лет колонии за распространение гостайны, досрочно вышел на свободу из ИК-5 в Металлострое, сообщает паблик Urbanturizm в соцсети «ВКонтакте».

Источник: Коммерсантъ

В ходе прямой трансляции, которую друзья и поклонники блогера устроили сразу после освобождения, Пыж заявил, что первым делом займется восстановлением аккаунтов в соцсетях. Затем он отправится в Москву, где заберет часть электронной аппаратуры, а потом в Минск — за автомобилем.

«Ъ-СПб» писал, что Андрей Пыж снимал заброшенные объекты и публиковал видео на платформе YouTube. Блогера задержали в начале августа 2020 года, когда он проник на Ленинградскую АЭС-2 в Сосновом Бору. На следующий день диггера отправили в «Лефортово». Следствие посчитало, что до проникновения на атомную электростанцию Пыж в период с 2018 по 2020 год собирал информацию о московском «Метро-2», после чего перевез данные на флешках на Украину.