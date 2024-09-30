Петербургский блогер-диггер Андрей Пыж вышел на свободу после трех лет колонии

«Ъ-СПб» писал, что Андрей Пыж снимал заброшенные объекты и публиковал видео на платформе YouTube. Блогера задержали в начале августа 2020 года, когда он проник на Ленинградскую АЭС-2 в Сосновом Бору. На следующий день диггера отправили в «Лефортово». Следствие посчитало, что до проникновения на атомную электростанцию Пыж в период с 2018 по 2020 год собирал информацию о московском «Метро-2», после чего перевез данные на флешках на Украину.