ВС России нанесли удары по резервам десяти бригад ВСУ в Сумской области

Также подразделения группировки войск «Север» отбили две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово и сорвали попытки атаковать в направлении Ольговки и Камышевки. ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.