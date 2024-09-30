ВС России нанесли удары по резервам десяти бригад ВСУ в Сумской области

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад территориальной обороны», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, российские войска отбили пять попыток ВСУ прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь. Противник потерял здесь более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, автомобиль и американскую бронированную ремонтно-эвакуационную машину М-88.
Также подразделения группировки войск «Север» отбили две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово и сорвали попытки атаковать в направлении Ольговки и Камышевки. ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.