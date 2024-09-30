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Стало известно состояние рабочих, на которых обрушилось здание птицефабрики

Инцидент произошел 27 сентября.

Источник: Комсомольская правда

30 сентября в ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области глава ГУ МЧС Виктор Орлов объявил, что в Искитимском районе одно из зданий птицефабрики обрушилось на рабочих. Теперь стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие мужчины.

— Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь. Их состояние тяжелое, но стабильное, рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Напомним, что инцидент произошел 27 сентября. Как уточнил Виктор Орлов, на троих рабочих обрушились перекрытия строящегося здания на территории предприятия. После этого мужчин незамедлительно доставили в медицинское учреждение. На производственном процессе птицефабрики это никак не отразилось, говорит глава МЧС.

МЧС