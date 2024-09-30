Стало известно состояние рабочих, на которых обрушилось здание птицефабрики

Напомним, что инцидент произошел 27 сентября. Как уточнил Виктор Орлов, на троих рабочих обрушились перекрытия строящегося здания на территории предприятия. После этого мужчин незамедлительно доставили в медицинское учреждение. На производственном процессе птицефабрики это никак не отразилось, говорит глава МЧС.