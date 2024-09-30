Площадь пожара в Милютинском районе Ростовской области увеличилась до 190 га. Об этом днем 30 сентября информирует Департамент лесного хозяйства по ЮФО и СКФО.
— Общая площадь горения на территории Селивановского лесничества увеличилась до 190 га, — говорится в оперативном сообщении.
Известно, что к этому моменту на месте происшествия работают 159 человек, используется 54 единицы техники. Ранее привлекался вертолет Ми-8 МЧС России, было совершено 11 сбросов общим объемом 44 тонны. Сегодня авиация не планируется.
Добавим, лесной пожар вспыхнул вчера, 29 сентября, после падения БПЛА. Из-за сильного ветра пламя распространилось в сторону хутора Варламовка Селивановского сельского поселения, в итоге в населенном пункте оказались повреждены жилой дом и хозпостройка.
Сейчас в связи с возгоранием действует режим ЧС.