Олбани
+14°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Права более 50 медработников были нарушены в Костанайской области

Костанай. 30 сентября. КазТАГ — В Костанайской области в Наурзумской районной больнице были нарушены права 54 работников, сообщает пресс-служба прокуратуры области. "Уста…

Источник: КазТАГ

Костанай. 30 сентября. КазТАГ — В Костанайской области в Наурзумской районной больнице были нарушены права 54 работников, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«Установлены факты нарушения конституционных прав медицинских работников, выразившихся в несоблюдении требований отраслевого соглашения», — говорится в сообщении в понедельник.

После проверки прокуратурой, выяснилось, что медицинским работникам не предоставлялись трудовые отпуска в полном объеме.

Сотрудникам компенсировали непредставленные отпуска, выплатив Т2,3 млн в качестве компенсации.