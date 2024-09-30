Права более 50 медработников были нарушены в Костанайской области

Костанай. 30 сентября. КазТАГ — В Костанайской области в Наурзумской районной больнице были нарушены права 54 работников, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
«Установлены факты нарушения конституционных прав медицинских работников, выразившихся в несоблюдении требований отраслевого соглашения», — говорится в сообщении в понедельник.
После проверки прокуратурой, выяснилось, что медицинским работникам не предоставлялись трудовые отпуска в полном объеме.
Сотрудникам компенсировали непредставленные отпуска, выплатив Т2,3 млн в качестве компенсации.