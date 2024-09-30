Суд арестовал петербуржца, обвиняемого в покушении на убийство пасынка

В объединенной пресс-службе судов изложили позицию следствия. Будучи нетрезвым Осипов в квартире дома 47 по ул. 2-я Комсомольская нанес пострадавшему множественные удары руками в область головы, туловища и конечностей из-за возникшего неприязненного отношения. Далее обвиняемый с силой схватил мальчика за шею, второй рукой он закрыл ему рот и нос. Тем самым пострадавшему перекрыли доступ кислорода в организм. В связи с тем, что вмешалась супруга, довести преступный умысел до конца не удалось.