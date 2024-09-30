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Суд арестовал петербуржца, обвиняемого в покушении на убийство пасынка

Обвиняемого в избиении 11-летнего пасынка Дмитрия Осипова отправили в СИЗО на срок до 25 ноября. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 30 — п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В объединенной пресс-службе судов изложили позицию следствия. Будучи нетрезвым Осипов в квартире дома 47 по ул. 2-я Комсомольская нанес пострадавшему множественные удары руками в область головы, туловища и конечностей из-за возникшего неприязненного отношения. Далее обвиняемый с силой схватил мальчика за шею, второй рукой он закрыл ему рот и нос. Тем самым пострадавшему перекрыли доступ кислорода в организм. В связи с тем, что вмешалась супруга, довести преступный умысел до конца не удалось.

На заседании мужчина отметил, что вину признал и дал развернутые показания. Также Осипов подчеркнул, что имеет хронические заболевания, проходит лечение, а с мальчиком планирует помириться. Суд избрал арест до 25 ноября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что супруга обвиняемого также пострадала при происшествии.