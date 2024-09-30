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Пожар в Шолоховском лесничестве Ростовской области достиг 40 га

Еще один лесной пожар полыхает в Ростовской области, огнем охвачено 40 га.

Источник: Комсомольская правда

Пожар на территории Шолоховского лесничества в Ростовской области достиг 40 га, горение пока не локализовано. Об этом 30 сентября сообщают в Департаменте лесного хозяйства по ЮФО и СКФО.

— К тушению привлекли 257 человек, задействовано 66 единиц техники, — отмечают в ведомстве.

Это возгорание вспыхнуло днем 29 сентября. С 21 часа был введен режим ЧС. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем, уточнили в департаменте.

Добавим, также в Ростовской обалсти сейчас полыхает еще один крупный пожар — на территории Селивановского лесничества в Милютинском районе горит уже 190 га. Там также действует режим ЧС.