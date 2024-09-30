Арестовано имущество бывшего топ-менеджера ГК «Чайковский текстиль»

Как считает следствие, преступление господин Демчик совершил, будучи начальником Вещевого управления Минобороны РФ. Ему инкриминируется получение более 4 млн руб. от представителя одной из коммерческих фирм в 2017—2018 годах. Деньги предназначались за покровительство в получении госконтрактов. Всего с компанией военное ведомство заключило договоры на 574 млн руб. Сейчас Владимир Демчик находится в СИЗО, суд продлил ему срок содержания под стражей до 1 ноября текущего года.