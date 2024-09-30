Олбани
+14°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестовано имущество бывшего топ-менеджера ГК «Чайковский текстиль»

Суд удовлетворил ходатайство следствия о наложении ареста на активы бывшего заместителя директора ООО «Текстильная торговая компания» Владимира Демчика.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщает СКР, у обвиняемого в получении взятки арестованы загородный дом, трехкомнатная квартира, а также деньги на сумму более 100 млн руб.

Как считает следствие, преступление господин Демчик совершил, будучи начальником Вещевого управления Минобороны РФ. Ему инкриминируется получение более 4 млн руб. от представителя одной из коммерческих фирм в 2017—2018 годах. Деньги предназначались за покровительство в получении госконтрактов. Всего с компанией военное ведомство заключило договоры на 574 млн руб. Сейчас Владимир Демчик находится в СИЗО, суд продлил ему срок содержания под стражей до 1 ноября текущего года.