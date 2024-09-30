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В Башкирии в начале октября прогнозируется чрезвычайная пожароопасность

Жителей Башкирии предупредили о чрезвычайной пожароопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидаются неблагоприятные природные явления. Как предупреждает МЧС республики, завтра, 1 октября, в регионе прогнозируется чрезвычайная пожароопасность. По информации ведомства, столбики термометра в середине осени поднимутся до +22 градусов.

Особенно неблагоприятная обстановка будет складываться в южных районах Башкирии.

Добавим, что во вторник синоптики ожидают солнечную погоду, без осадков. Порывы ветра в начале октября будут достигать 12 м/с.

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