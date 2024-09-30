В Перми вспыхнул пожар на химзаводе

«Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю ликвидируют пожар на ул. Соликамская в г. Пермь. Произошло короткое замыкание насоса в градирной, сгорели кабели на площади 40 квадратных метров», — говорится в сообщении.