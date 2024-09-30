В Перми вспыхнул пожар на химзаводе

ПЕРМЬ, 30 сен — РИА Новости. Пожар произошел на производственном предприятии на улице Соликамской в Перми, из-за короткого замыкания насоса сгорели кабели на площади 40 «квадратов», сообщает краевой главк МЧС РФ.
«Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю ликвидируют пожар на ул. Соликамская в г. Пермь. Произошло короткое замыкание насоса в градирной, сгорели кабели на площади 40 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Уточняется, что люди не пострадали.
На видео в городских пабликах в соцсетях заметно, как полыхает верхняя часть большого производственного корпуса, вверх поднимаются клубы черного дыма.
Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, возгорание произошло на заводе «Камтэкс-Химпром».
Предприятие «Камтэкс-Химпром» специализируется на производстве фталевого ангидрида, фумаровой и бензойной кислот.