Под Новосибирском на ферме держали рабов: издевались и жестоко били

«С 2019 по 2023 год мужчины привлекали для осуществления подсобных работ лиц, которые склонны к бродяжничеству и злоупотреблению алкоголем. Рабочим обещали заключить трудовой договор — под этим предлогом бизнесмены забирали паспорт», — говорится в сообщении.
Бизнесмены держали кафе в Новосибирской области, а также ферму. Незаконную деятельность там выявили сотрудники полиции.
Во время опроса выяснилось, что потерпевшие работали на бизнесменов по 16 часов в сутки, проживали в антисанитарных условиях, без отопления. Деньги за труд им не платили. При неповиновении несчастных избивали. Сбежать из рабства удалось двум людям.
Теперь бизнесменам грозит до 10 лет лишения свободы.