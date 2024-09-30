Под Новосибирском на ферме держали рабов: издевались и жестоко били

НОВОСИБИРСК, 30 сентября, ФедералПресс. В Новосибирске нашли и задержали 65-летнего и 39-летнего местных жителей, отца и сына, которые держали в рабстве других людей для развития собственного бизнеса. Несчастных они эксплуатировали по 16 часов в день. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.