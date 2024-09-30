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Под Новосибирском на ферме держали рабов: издевались и жестоко били

НОВОСИБИРСК, 30 сентября, ФедералПресс. В Новосибирске нашли и задержали 65-летнего и 39-летнего местных жителей, отца и сына, которые держали в рабстве других людей для развития собственного бизнеса. Несчастных они эксплуатировали по 16 часов в день. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

«С 2019 по 2023 год мужчины привлекали для осуществления подсобных работ лиц, которые склонны к бродяжничеству и злоупотреблению алкоголем. Рабочим обещали заключить трудовой договор — под этим предлогом бизнесмены забирали паспорт», — говорится в сообщении.

Бизнесмены держали кафе в Новосибирской области, а также ферму. Незаконную деятельность там выявили сотрудники полиции.

Во время опроса выяснилось, что потерпевшие работали на бизнесменов по 16 часов в сутки, проживали в антисанитарных условиях, без отопления. Деньги за труд им не платили. При неповиновении несчастных избивали. Сбежать из рабства удалось двум людям.

Теперь бизнесменам грозит до 10 лет лишения свободы.