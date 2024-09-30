Канатные дороги на «Шымбулак» временно закроют в Алматы

Костанай. 30 сентября. КазТАГ — С 30 сентября по 3 ноября на горнолыжном курорте «Шымбулак» канатные дороги будут временно перекрыты для проведения профилактического обслуживания, сообщает пресс-служба горного курорта «Шымбулак».
«С 21 октября по 3 ноября включительно канатная дорога “Медеу-Шымбулак” будет закрыта. С 30 сентября по 3 ноября включительно “Комби-1” и “Комби-2” будут закрыты. С 21 октября по 3 ноября включительно канатная дорога “ККД-4” будет закрыта», — говорится в сообщении в понедельник.
Подняться на Шымбулак после 21 октября можно будет только на эко-автобусах, такси или электрокарах.
Автодорога «Медеу-Шымбулак» будет закрыта для транспорта с понедельника по воскресение с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, однако пеший проход для туристов остается без ограничений.