Коммерсант идет под суд за капремонт школьной крыши под Волгоградом

По версии следствия, фирма заключила госконтракт на капитальный ремонт школьной кровли на 1,5 миллиона рублей. Во время летних каникул крышу перекрыли. Но как только пошли дожди, она потекла. Выяснилось, что строители не сделали гидроизоляцию, не установили обрешетки из досок и снегоудержатель. Хотя в смете и в акте выполненных работ все это учли.