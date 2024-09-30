Коммерсант идет под суд за капремонт школьной крыши под Волгоградом

В Волгоградской области следователи Серафимовичского МрСО завели уголовное дело на директора строительной фирмы, которая делала капремонт школьной крыши. Мужчину подозревают в хищении бюджетных средств и мошенничестве, сообщили в СУ СКР по региону.
— При выполнении муниципального контракта коммерсант сэкономил — не выполнив полный объем технического задания, часть бюджетных денежных средств присвоил себе, — рассказали следователи.
По версии следствия, фирма заключила госконтракт на капитальный ремонт школьной кровли на 1,5 миллиона рублей. Во время летних каникул крышу перекрыли. Но как только пошли дожди, она потекла. Выяснилось, что строители не сделали гидроизоляцию, не установили обрешетки из досок и снегоудержатель. Хотя в смете и в акте выполненных работ все это учли.