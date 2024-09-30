Минобороны сообщило об отражении пяти попыток ВСУ прорваться через границу

«Потери противника составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины, автомобиль и бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88 американского производства», — сказано в сообщении.
За минувшие сутки в рамках операции по разгрому группировки ВСУ в курском приграничье российская фронтовая авиация и подразделения артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад украинской армии, а также двух бригад теробороны.
Бои с ВСУ в Курской области продолжаются с 6 августа. В регионе введены режимы контртеррористической операции и ЧС федерального уровня. СКР признал потерпевшими 8 тыс. жителей Курской области. По данным регионального правительства, погибли 56 мирных жителей, пострадали — 278.