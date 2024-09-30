Девочка умерла на месте: в Октябрьском двое поростков разбились в автоаварии

— Вчера в промежуток времени с 20.00 до 21.00 произошла авария возле заправки поселка «Тюша». Два подростка попали в аварию на квадроцикле. Мальчика увезли в реанимацию, девочка разбилась насмерть. Просьба ко всем, пожалуйста, если ездите на таком транспорте, как квадроциклы, мотоциклы, не гоняйте, это будет стоить вам жизни, — написали в группе Подслушано Октябрьский район (Пермский край) ВКонтакте.