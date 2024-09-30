Девочка умерла на месте: в Октябрьском двое поростков разбились в автоаварии

В социальных сетях жители Октябрьского сообщили об очередной трагедии, произошедшей на территории их округа.
— Вчера в промежуток времени с 20.00 до 21.00 произошла авария возле заправки поселка «Тюша». Два подростка попали в аварию на квадроцикле. Мальчика увезли в реанимацию, девочка разбилась насмерть. Просьба ко всем, пожалуйста, если ездите на таком транспорте, как квадроциклы, мотоциклы, не гоняйте, это будет стоить вам жизни, — написали в группе Подслушано Октябрьский район (Пермский край) ВКонтакте.
В краевой Госавтоинспекции подтвердили произошедшее. Авария произошла около 21.00 на 73 километре трассы Голдыри — Орда — Октябрьский.
— По предварительной информации, 15-летнии юноша, управляя мотоциклом, допустил столкновение при выезде с прилегающей территории с автомобилем марки «Шкода». В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, его 16-летняя пассажирка получила смертельную травму.