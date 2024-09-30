Двух пенсионеров-наркодилеров задержали в Яшнабадском районе Ташкента. Видео

«Я покупал это для себя, и иногда мы употребляли это вместе с друзьями. Сам я пристрастился к наркотикам около 15 — 20 лет назад. Мало-помалу меня затянуло, и сейчас я уже стал употреблять намного больше. Человеку, которого затянули наркотики, выйти из зависимости очень сложно. Я это понимаю, но остановиться так и не смог. Мне очень стыдно. У меня пятеро внуков, а если узнают дети, это будет позор», — раскаивается пенсионер.