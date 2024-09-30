Двух пенсионеров-наркодилеров задержали в Яшнабадском районе Ташкента. Видео

В доме первого пенсионера правоохранители обнаружили 450 граммов наркотического вещества коричневого цвета и электронные весы. Найденные улики изъяли в присутствии понятых и передали на изучение. Согласно заключению сотрудников экспертно-криминалистической службы Главного управления внутренних дел Ташкента найденное вещество действительно является наркотиком.
«Я покупал это для себя, и иногда мы употребляли это вместе с друзьями. Сам я пристрастился к наркотикам около 15 — 20 лет назад. Мало-помалу меня затянуло, и сейчас я уже стал употреблять намного больше. Человеку, которого затянули наркотики, выйти из зависимости очень сложно. Я это понимаю, но остановиться так и не смог. Мне очень стыдно. У меня пятеро внуков, а если узнают дети, это будет позор», — раскаивается пенсионер.
Гражданин полностью осознает, что совершил противозаконный поступок в возрасте, когда нужно отвечать за свои действия. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Следствие по его делу продолжается.
Аналогичен и второй случай. Гражданина преклонного возраста также задержали в Яшнабадском районе за хранение наркотиков. Судя по всему, он надеялся, что благодаря почтенному возрасту все сойдет ему с рук. Но материалы по его делу также переданы в следственные органы Яшнабадского района для принятия законного решения.
Обоим фигурантам грозит уголовная ответственность в соответствии с законодательством Узбекистана.