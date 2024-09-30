Обвиняемому в покушении на Прилепина дали пожизненное

«Признать Пермякова виновным назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока — в колонии особого режима», — огласил приговор судья.
Обвиняемого также оштрафовали на 700 тысяч рублей.
Во время прений сторон адвокат просила суд не назначать Пермякову пожизненное заключение и учесть такие смягчающие обстоятельства, как признание вины в полном объеме и раскаяние, а также активное содействие следствию и дача подробных показаний.
После слежки в разных регионах России за Прилепиным в апреле 2023 года Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома Прилепина. Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и водитель Александр Шубин, был взорван. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения. Пермякова вскоре задержали и арестовали.
Пермяков обвиняется в совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК); прохождении лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК); незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 4 ст. 222 и ч. 3 ст. 223.1 УК); приобретении, хранении в целях использования заведомо поддельного удостоверения, с целью облегчить совершение другого преступления (ч. 4 ст. 327 УК).