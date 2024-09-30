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Водитель «ВАЗа» пострадала в ДТП под Волгодонском

В Ростовской области водитель попала в больницу после аварии на трассе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области водитель автомобиля «ВАЗ-211440» попала в больницу после ДТП, произошедшего рано утром 30 сентября. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария случилась на трассе Морозовск — Цимлянск — Волгодонск около 4:30. По предварительным данным, 39-летняя женщина не справилась с управлением, слетела с дороги и вколесоотбойный брус.

В итоге автовладелицу с травмами увезли в больницу. Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

Правоохранители просят водителей быть внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно контролировать скорость и дистанцию. Нельзя выполнять резкие маневры и отвлекаться на гаджеты.