Водитель «ВАЗа» пострадала в ДТП под Волгодонском

В Ростовской области водитель автомобиля «ВАЗ-211440» попала в больницу после ДТП, произошедшего рано утром 30 сентября. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария случилась на трассе Морозовск — Цимлянск — Волгодонск около 4:30. По предварительным данным, 39-летняя женщина не справилась с управлением, слетела с дороги и вколесоотбойный брус.
В итоге автовладелицу с травмами увезли в больницу. Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.
Правоохранители просят водителей быть внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно контролировать скорость и дистанцию. Нельзя выполнять резкие маневры и отвлекаться на гаджеты.