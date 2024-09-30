В Башкирии едва не погиб в огне 64-летний мужчина

В Стерлитамаке произошел пожар в квартире дома по улице Дружбы. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.
По информации ведомства, в огне пострадал 64-летний мужчина. Пенсионера с ожогами вытащили из горящего жилища и передали медикам. Также известно, что из горящего дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, среди них четверо детей.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель ведомства.
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