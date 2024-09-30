Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии едва не погиб в огне 64-летний мужчина

В Башкирии пожарные вынесли из горящей квартиры пострадавшего жильца.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамаке произошел пожар в квартире дома по улице Дружбы. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

По информации ведомства, в огне пострадал 64-летний мужчина. Пенсионера с ожогами вытащили из горящего жилища и передали медикам. Также известно, что из горящего дома самостоятельно эвакуировались 15 человек, среди них четверо детей.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает дознаватель ведомства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.