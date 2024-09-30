Олбани
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкор «Известий» Кулага получил ранение в зоне СВО

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом стало известно 30 сентября.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, при возвращении со съемок в квадроцикл, на котором он передвигался, прилетел FPV-дрон.

Журналист получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей. Несмотря на это, он помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения.

В настоящий момент Кулага находится в госпитале. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Кулага выразил благодарность медикам, оказавшим ему помощь.

«Мне оказали первую помощь в Артемовске. Здесь мне уже полностью обследовали ноги. Повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук. Наверное, это можно назвать самой малой расплатой за то происшествие, которое было. Выжить там — если говорят про чудо, значит это было чудо», — сказал военкор.