Военкор «Известий» Кулага получил ранение в зоне СВО

По предварительным данным, при возвращении со съемок в квадроцикл, на котором он передвигался, прилетел FPV-дрон.
Журналист получил осколочные ранения обеих ног, а также ожоги и переломы нижних конечностей. Несмотря на это, он помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения.
В настоящий момент Кулага находится в госпитале. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Кулага выразил благодарность медикам, оказавшим ему помощь.
«Мне оказали первую помощь в Артемовске. Здесь мне уже полностью обследовали ноги. Повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук. Наверное, это можно назвать самой малой расплатой за то происшествие, которое было. Выжить там — если говорят про чудо, значит это было чудо», — сказал военкор.