Военкор «Известий» Кулага получил ранение в зоне СВО

«Мне оказали первую помощь в Артемовске. Здесь мне уже полностью обследовали ноги. Повынимали осколки, которые возможно было вынуть. Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками. Ожоги лица, ожоги рук. Наверное, это можно назвать самой малой расплатой за то происшествие, которое было. Выжить там — если говорят про чудо, значит это было чудо», — сказал военкор.