Астана. 30 сентября. КазТАГ — Балкон обрушился в многоэтажке в Астане, передает корреспондент агентства.
«По прибытию к месту вызова спасатели совместно с представителями КСК “Свет” огородили опасную территорию, чтобы предотвратить возможные риски для жителей и прохожих», — сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны.
Также в ДЧС сообщили, что работы по ремонту и восстановлению объектов в ответственности собственников жилья и КСК.
«Необходимо отметить, что дальнейшие работы по ремонту и восстановлению объектов общего имущества кондоминиума, включая балконы, находятся в зоне ответственности собственников жилья и КСК, согласно закону “О жилищных отношениях РК”, — добавили в ДЧС города.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что в целях предотвращения подобных ЧС управлением по ЧС Сарыаркинского района ДЧС Астаны было направлено письмо в управление жилья и жилищной инспекции Астаны, аппарат акима района «Сарыарка» Астаны для принятия мер.
Как стало известно, балкон рухнул с пятого этажа многоэтажки в Астане. Женщина, стоявшая на балконе, спаслась.