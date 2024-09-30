Балкон обрушился в многоэтажке в Астане

Вместе с тем в ведомстве отметили, что в целях предотвращения подобных ЧС управлением по ЧС Сарыаркинского района ДЧС Астаны было направлено письмо в управление жилья и жилищной инспекции Астаны, аппарат акима района «Сарыарка» Астаны для принятия мер.