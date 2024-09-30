Два лесных пожара локализовали в Ростовской области на площади в 46 и 215 га

В Ростовской области локализовали два лесных пожара, из-за которых ранее ввели режим ЧС. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Департамента лесного хозяйства по ЮФО и СКФО.
По оперативным данным, возгорание на территории Селивановского лесничества локализовали на площади в 215 га. Распространение огня смогли остановить около 14 часов.
Пожар в Шолоховском лесничестве был локализован на территории в 46,3 га примерно в 13:40.
Сейчас тушение продолжается.
Добавим, пламя, вспыхнувшее в Селивановском лесничестве, ранее повредило жилой дом и хозпостройку в хуторе Варламовка Селивановского сельского поселения.