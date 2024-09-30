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Два лесных пожара локализовали в Ростовской области на площади в 46 и 215 га

Пожары в Селивановском и Шолоховском лесничествах Ростовской области локализовали.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области локализовали два лесных пожара, из-за которых ранее ввели режим ЧС. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Департамента лесного хозяйства по ЮФО и СКФО.

По оперативным данным, возгорание на территории Селивановского лесничества локализовали на площади в 215 га. Распространение огня смогли остановить около 14 часов.

Пожар в Шолоховском лесничестве был локализован на территории в 46,3 га примерно в 13:40.

Сейчас тушение продолжается.

Добавим, пламя, вспыхнувшее в Селивановском лесничестве, ранее повредило жилой дом и хозпостройку в хуторе Варламовка Селивановского сельского поселения.