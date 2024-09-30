У погибшего на СВО екатеринбуржца сняли все деньги с карты

— Ко мне обратились родные погибшего на СВО контрактника из «штормов» с просьбой помочь найти негодяя, который после смерти бойца снял с его зарплатной банковской карты все деньги, — рассказал депутат Иванов.
По словам родственница, боец привязал оповещения к ее номеру телефона. С июля военный перестал выходить на связь. Довольствие на карту поступало. Уже в сентябре мужчину похоронили. Родные переживали утрату горя, когда 22 сентября пришло сообщение о снятии всех денег с карты.
Максим Иванов возмутился тому, что после смерти мужчины его карта не была заблокирована. С момента выдачи свидетельства о смерти до снятия средств прошло 17 дней. В связи с этим депутат обратился в ФНС с просьбой проверить соблюдение установленных сроков снятия погибшего с налогового учета и передачи информации в соответствующие банки.