Свыше 40 ресурсов с признаками суицидального характера выявили с начала года в Казахстане

С начала года в 14 случаях подростки, совершившие суицид или его попытку, находились в состоянии алкогольного опьянения, а в одном случае — под воздействием наркотиков. По каждому факту суицида полиция проводит досудебные расследования, чтобы выяснить причины и возможную причастность третьих лиц. Среди основных причин в ведомстве выделяют одиночество, конфликты в семье и в учебных заведениях, развод родителей и другие факторы, а основная масса суицидов пришлась на подростков 15−17 лет.