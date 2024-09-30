Свыше 40 ресурсов с признаками суицидального характера выявили с начала года в Казахстане

Астана. 30 сентября. КазТАГ — В Казахстане с начала года обнаружено 43 интернет-ресурса, которые содержат материалы суицидального характера, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.
«С начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера. Информация по ним для блокировки направлена в уполномоченный орган — министерство культуры и информации», — говорится в сообщении в понедельник.
С начала года в 14 случаях подростки, совершившие суицид или его попытку, находились в состоянии алкогольного опьянения, а в одном случае — под воздействием наркотиков. По каждому факту суицида полиция проводит досудебные расследования, чтобы выяснить причины и возможную причастность третьих лиц. Среди основных причин в ведомстве выделяют одиночество, конфликты в семье и в учебных заведениях, развод родителей и другие факторы, а основная масса суицидов пришлась на подростков 15−17 лет.
Параллельно ведомство отмечает рост распространения в мессенджерах об опасных играх. По словам МВД, они не содержат прямого подстрекательства к суициду, некоторые из них могут романтизировать бегство и неповиновение, что негативно влияет на психику детей.
МВД также призывает родителей следить за эмоциональным состоянием детей, уделять внимание их увлечениям и обсуждать вопросы безопасности в интернете.