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Нарколабораторию обнаружили оперативники в Воронежской области

В Поворинском районе Воронежской области правоохранители обнаружили и пресекли деятельность лаборатории по производству синтетических наркотиков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, по подозрению в производстве и продаже запрещенных веществ задержан 28-летний воронежец.

Следствием установлено, что он специально приобрел дом в Поворинском районе, где и оборудовал нарколабораторию. Знания о том, как организовать химическое производство он почерпнул в сети интернет.

В ходе следствия подозреваемый дал признательные показания и выдал оперативникам имеющиеся у него оборудование и прекурсоры, а также показал, где располагаются тайники с наркотиками. Во время обыска было найдено и изъято более 77 килограммов N-метилэфедрона. Задержанный помещен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.