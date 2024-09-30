Нарколабораторию обнаружили оперативники в Воронежской области

В ходе следствия подозреваемый дал признательные показания и выдал оперативникам имеющиеся у него оборудование и прекурсоры, а также показал, где располагаются тайники с наркотиками. Во время обыска было найдено и изъято более 77 килограммов N-метилэфедрона. Задержанный помещен под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.