Арестован обвиняемый в убийстве свердловского бизнесмена-боксера Ребдева

В Нижнетуринском суде 30 сентября избрали меру пресечения подозреваемому в убийстве предпринимателя Евгению Голубчикову. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в суде.
— Избрана мера пресечения в виде заключение под стражу на срок один месяц и 28 суток. До 24 ноября 2024 года, — сообщили в городском суде.
Напомним, ночью 24 сентября в Нижней Туре из ружья был убит местный бизнесмен Константин Ребдев. Предполагаемый убийца Евгений Голубчиков после преступления скрылся на отечественной легковушке жертвы.
Позже, в ночь на 28 сентября мужчина был задержан силовиками. По словам отца убитого бизнесмена, Евгений Голубчиков менял автомобили. Также он сменил внешность, сбрив бороду. Основная версия произошедшего — личная неприязнь между Константином Ребдевым и Евгением Голубчиковым. Известно, что погибший владел боевыми искусствами и выступал на соревнованиях по боксу, самбо.