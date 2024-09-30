Арестован обвиняемый в убийстве свердловского бизнесмена-боксера Ребдева

Позже, в ночь на 28 сентября мужчина был задержан силовиками. По словам отца убитого бизнесмена, Евгений Голубчиков менял автомобили. Также он сменил внешность, сбрив бороду. Основная версия произошедшего — личная неприязнь между Константином Ребдевым и Евгением Голубчиковым. Известно, что погибший владел боевыми искусствами и выступал на соревнованиях по боксу, самбо.