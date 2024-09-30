Защита экс-мэра Сочи утверждает, что он не получал выгоду от сделок с землей

«Более того, в материалах, предоставленных в суд, имеется протокол допроса свидетеля Казаковой Л. С., которая показала, что она продала один земельный участок (вмененный в вину Копайгородскому А. С.) за 7 млн руб. Черненко Полине. Данные показания свидетельствуют о том, что если и было лицо, которое получило выгоду при операциях с участком, то это не Копайгородский А. С. То есть показания Казаковой Л. С. опровергают предъявленное Копайгородскому А. С. обвинение. Однако указанные показания судом необоснованно проигнорированы», — говорится в апелляционной жалобе.
Также адвокат Павел Зайцев утверждает, что в ходатайстве следствия необоснованно указано, что Алексей Копайгородский не признал вину, что указывает на возможность оказания им давления на свидетелей или возможности воспрепятствования производству по уголовному делу.
«Указанные факты не соответствуют действительности, так как ничем не подтверждены, в том числе оперативными материалами. Не понятна логика утверждения о том, что если вину не признал, то это указывает на возможность оказания давления. Более того, указывается о возможности оказать давление, а не о намерении его оказать. Также не указано, что понимается под словами “иным путем воспрепятствовать”. Каким путем?» — говорится в жалобе.
Господин Зайцев резюмирует, что в постановлении о привлечении экс-мэра Сочи в качестве обвиняемого в вину не вменено изготовление и использование заведомо подложных документов. В связи с этим, утверждает адвокат, ходатайство следователя об избрании меры пресечения не соответствует постановлению о привлечении господина Копайгородского в качестве обвиняемого, то есть является незаконным и необоснованным.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», защита Алексея Копайгородского намерена обжаловать возбуждение в отношении него уголовного дела. Так, в частности, Павел Зайцев полагает, что уголовное дело было возбуждено незаконно и в связи с отсутствием состава преступления, а также допустимых доказательств виновности экс-главы курорта дело необходимо прекратить.
Алексей Копайгородский был арестован 25 сентября. Ему вменяется ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Вину экс-мэр не признает. Адвокаты заявили, что в деле фигурирует хищение двух земельных участков стоимостью 3,7 млн руб. Бывшего главу Сочи задержали в ЛНР, куда он отправился для участия в СВО. Защита господина Копайгородского также настаивает на передаче дела военным следователям, а сам экс-мэр заявил суду на избрании меры пресечения, что хочет вернуться в зону СВО. Тем не менее суд отправил его под арест на два месяца.
Мэром Сочи Алексей Копайгородский стал в 2019 году, в отставку ушел в мае 2024 года «в связи с переходом на новое место работы».