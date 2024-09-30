Защита экс-мэра Сочи утверждает, что он не получал выгоду от сделок с землей

Адвокаты бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского утверждают, что их подзащитный не получал выгоду от сделок с землей, которые вменяют ему в вину. Так, как указано в апелляционной жалобе (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), экс-глава курорта был задержан в связи с тем, что очевидцы указали на него как на лицо, совершившее преступление. Однако, по словам защитников, показаний таких лиц в суд по избранию господину Копайгородскому меры пресечения предоставлено не было, а в ходатайстве следователя они также якобы не указаны.